Венедиктова заявила, что на Киевщине из-за оккупантов погибли 1222 человека: «Это военные преступления»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что от рук российских оккупантов в Киевской области погибли более 1200 мирных жителей.

Об этом она рассказала Sky News, передает The Guardian.

«Сегодня на утро мы имеем 1 222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, - это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить», - заявила она.

Также она добавила, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека, в том числе дети, это тоже военное преступление со стороны россии.

«Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, которая убила более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свои жизни. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, это были дети, и они просто хотели спасти свои жизни», - резюмировала она Венедиктова.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Генпрокурор Венедиктова сообщила, что в Бородянке наихудшая ситуация по гражданским жертвам российских карателей.