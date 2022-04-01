В Мариуполе раненый офицер погранвойск взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась оккупантам

Старший офицер пограничных войск Украины в воскресенье, 10 апреля, взорвал себя на радиостанции в Мариуполе, чтобы она не досталась российским захватчикам.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

- По предварительным данным сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были «Слава Украине!». Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам, - сказал Арестович.

Напомним, в начале войны матрос морской пехоты Скакун Виталий Владимирович пожертвовал собой в Херсонской области - он взорвал себя и мост, по которому собирались пройти российские танки.