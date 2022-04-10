«Все тачки поп*здили»: российский оккупант рассказал другу о том, как военные воруют автомобили на украинских номерах и ювелирные магазины

Еще одним доказательством мародерства стал очередной телефонный разговор, который удалось перехватить сотрудникам СБУ.
Об этом сообщает СБУ.
Захватчики забирают авто из разбитых автосалонов, украшения из ювелирных магазинов и даже переплавляют медь из взорванных авто.
Собеседник(С):Пятиэтажку захватили бы и там бы жили.
Оккупант(О): Мы шли, все захватывали, все крушили. Автосалоны все пустые, нах*й. Все тачки поп*здили. Там Lexus п*зденный на украинских номерах.
С: А что, там хлопнуть кого-нибудь, золото там, деньги, что-нибудь украсть там можно?
О: Та вот мы ездили, все ювилирки нах*й, машины взорваны - медь собирали еб*ть. Килограмм 50 собрали, провода всякие.
Он также поделился тем, что война сильно действует военным на психику. Они готовы нанести себе увечья, чтобы вернуться домой.
О: Мне столько снов сниться. Я короче убиваю самого себя и от этого одичаю.
С: ну понятно, на психику влияет.
О: П*здец как.
С: А что, смотаться никак не вариант оттуда?
О: Нет. Ну через ранения. У нас были такие мысли.