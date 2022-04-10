«Все тачки поп*здили»: российский оккупант рассказал другу о том, как военные воруют автомобили на украинских номерах и ювелирные магазины

Еще одним доказательством мародерства стал очередной телефонный разговор, который удалось перехватить сотрудникам СБУ.

Об этом сообщает СБУ.

Захватчики забирают авто из разбитых автосалонов, украшения из ювелирных магазинов и даже переплавляют медь из взорванных авто.

Собеседник(С):Пятиэтажку захватили бы и там бы жили.

Оккупант(О): Мы шли, все захватывали, все крушили. Автосалоны все пустые, нах*й. Все тачки поп*здили. Там Lexus п*зденный на украинских номерах.

С: А что, там хлопнуть кого-нибудь, золото там, деньги, что-нибудь украсть там можно?

О: Та вот мы ездили, все ювилирки нах*й, машины взорваны - медь собирали еб*ть. Килограмм 50 собрали, провода всякие.