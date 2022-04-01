Член «ОПЗЖ» и «подружка» Фроленко: Нардеп Негулевский сообщил, что замглавы Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами

Заместительница главы Баштанского районного совета Татьяна Мезина оказалась коллаборантом – она приехала в Снигиревку и сотрудничает с русскими оккупантами.

Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Негулевский у себя в Facebook.

Мезина была членом партии «Оппозиционная платформа – «За життя» и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко.

«Если ты по жизни тупая шалава, то что от тебя можно ждать! Речь о команде путин-фраленко. Есть у нас такой таварищь, кстати, близкая подруга еще одного таварищя Фраленко – член обосранной партии опзж Татьяна Мезина. Эта падаль работает заместителем председателя Баштанского райсовета, и теперь она, наконец, нашла себя в рядах мразоты из россии. Легла она под рашистов в районе Снигиревки, которая на данный момент находится в оккупации. Но маленькое отступление – помните эти остросюжетные репортажи пропагандистской русой швали в Снигиревке, как они сначала п*здят нашу гуманитарку, а потом выдают там за свою?» - написал Негулевский.

Отметим, русские пропагандисты опубликовали уже два сюжета, где они, оккупировав Снигиревку, раздают там гуманитарную помощь, большая часть которой была сворована самими оккупантами из продуктовых магазинов и складов в городе.

Нардеп сообщил, что отправил в Баштанку гуманитарный груз с колбасой, но в Снигиревке его остановили и Мезина приказала все оставить здесь.

«Так вот эта бл*дина Мезина в этом принимает самое активное участие. На днях моя команда хотела отвезти в Баштанку колбасу, мы собрали десятки кило в качестве гуманитарки. В районе Снигиревки груз остановили, Мезина перетряхнула всю гуманитарку и забрала ее себе, чтобы солдатиков утешить. Теперь ждем нового репортажа от «Х*йлоТВ», где будут рассказывать, как раздают колбасу. Кстати, еще глава Баштанского райсовета Наталья Олейник писала, что Мезина занимается гуманитаркой, ну, в целом, теперь понятно как – забирает у украинцев и отдает рашистам. Животное», - сообщил нардеп.

Также Негулевский обратился непосредственно к самой Мезиной, сообщив, что ей, как предательнице родины, будет плохо.

«Мезина, я тебя сейчас по-русски напишу, потому что это язык твоего хозяина. Чтобы ты подавилась этой колбасой, Мезина. Что рассчитывает на твой имбецильный мозг? Что тебя не поймают, когда ВСУ освободят Снигиревку? Что успеешь сбежать в ширинку хуйла и оттуда петь песни о том, как тебя плохо у нас в Украине жилось? Нет, Мезина. Ты не успеешь. Я тебя клянусь, ты будешь отвечать по всей строгости закона и до конца своих дней. Тебя каждый день будет очень и очень плохо оттого, что ты семью предала. Ты – мразь, не заслуживающая никакой пощады, потому что предатель хуже врага. Жди, Мезина», - обратился депутат.

Стоит отметить, что после начала войны россии против Украины Фроленко, до этого активно пиарящийся в соцсетях, никак не обозначил свою позицию. И только после упоминания ПН о том, что замглавы облсовета пропал из информационного поля, на третий день войны опубликовал пост, что он «никуда не пропал», и опубликовал фото, как лично носит мешки.

Кроме того, он до сих пор не осудил войну, которую развязал владимир путин, кум одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медчедчука.

1 апреля депутатская фракция «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Николаевского областного совета распустилась. В это же время Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский сообщил, что в Верховной Раде запретили деятельность партий пророссийской направленности.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении коллаборанту рф, которого оккупанты объявили «мэром» Мариуполя. Депутат Мариупольского городского совета от «ОПЗЖ» Константин Иващенко добровольно принял сторону российских захватчиков.