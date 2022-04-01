В Польше во время футбольного матча болельщики вывесили баннер с изображением путина в петле

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10.04.2022 16:07

В Познани 9 апреля состоялся центральный поединок 26-го тура чемпионата Польши. В принципиальном противостоянии сошлись местный Лех и варшавская Легия. Болельщики во время матча вывесили баннер, «посвященный» путину.

Об этом сообщают польские СМИ.

Посреди матча на трибунах фанаты вывесили огромный баннер с изображением президента рф владимира путина. На нем президент рф изображен в красной футболке, с закрытыми глазами и петлей на шее.

Футбольные болельщики также сопровождали такую акцию в поддержку Украины кричалкой «Ruska kurwa! Ole! Ole! Ole!».

Напомним, как в Варшаве активисты облили искусственной кровью посольство рф в Польше.

    Фотофакт