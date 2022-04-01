В Польше во время футбольного матча болельщики вывесили баннер с изображением путина в петле

В Познани 9 апреля состоялся центральный поединок 26-го тура чемпионата Польши. В принципиальном противостоянии сошлись местный Лех и варшавская Легия. Болельщики во время матча вывесили баннер, «посвященный» путину.

Об этом сообщают польские СМИ.

Посреди матча на трибунах фанаты вывесили огромный баннер с изображением президента рф владимира путина. На нем президент рф изображен в красной футболке, с закрытыми глазами и петлей на шее.

Футбольные болельщики также сопровождали такую акцию в поддержку Украины кричалкой «Ruska kurwa! Ole! Ole! Ole!».

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

Напомним, как в Варшаве активисты облили искусственной кровью посольство рф в Польше.