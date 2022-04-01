Дефолт в РФ может произойти в этом году, последствия растянутся на десятилетия, - СМИ

Первый за столетие внешний дефолт россии выглядит почти неизбежным. ICE Data Services, согласно своим данным, предполагает почти 90% вероятность того, что дефолт в России произойдет уже в этом году.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Bloomberg.

Казначейство прекратило выплаты долларовых долгов по счетам россии в американских банках. А когда попытка оплаты в твердой валюте была заблокирована, россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов.

Тем временем агентство S&P вчера снизило рейтинги россии до «избирательного дефолта». Финансовый мир ждет официального решения, состоялся ли в России дефолт.

Но откуда придет это решение, непонятно. Рейтинговые компании отказываются от освещения положения России из-за запрета ЕС. Moody's Investors Service и Fitch Ratings уже отозвали из страны, а S&P Global заявила, что с 15 апреля отзовет рейтинги.

Несмотря на экспорт нефти и топлива, быстрого восстановления экономики россии уже не будет из-за санкций.

- Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие расходы по займам даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для россии и россиян, - оценивает ситуацию стратег Bluebay Asset Management Тим Эш.

В последний раз дефолт в России произошел в 1998 году, но по внутреннему долгу. Последний дефолт из-за внешнего долга произошел после революции 1917 года.