Насильственно вывезенных из Украины в рф жителей разместили в лагере – их никуда не выпускают и не говорят, что с ними будут делать

Украинцев, которых принудительно депортировали из Украины в рф, разместили в лагере в Пензенской области.

Об этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что общалась с гражданами рф, которые поддерживают Украину, и те рассказали ей о ситуации с насильственно депортированными. Их отвезли в какой-то лагерь – полностью закрытое учреждение, из которого никого не выпускают.

«Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенное забором и охраной, на въезде контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена – выходить из лагеря запрещено. Сейчас там - более 400 украинских граждан - в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек», - сообщила Денисова.

Украинцы находятся в подавленном состоянии. Им не сообщают, куда их будут везти и что вообще с ними собираются делать дальше. Люди живут в таком режиме уже несколько недель – у них нет возможности даже выйти и купить себе одежду.

«Люди живут в лагере уже несколько недель. У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Практически их забрали из подвалов во многом были – в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают», - сообщила Денисова.

В лагерь приезжали представители Сбербанка, собирали списки на оформление карточных счетов, говорили, что перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло. Российские активисты посетили наших граждан – те рассказали об отсутствии базовых вещей для жизни и невозможности каким-либо образом связаться с родными или вернуться в Украину.

Также сообщается, что в лагере находятся еще и жители Туркменистана, которые тоже прятались от бомбежек в Мариуполе. Их из лагеря выпускают. Украинцы же остаются под постоянным наблюдением. В Пензенской области действуют еще три подобных лагеря.

«В настоящее время российские активисты собирают средства, продукты и одежду, чтобы помочь принудительно депортированным гражданам Украины. Они сообщили, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, в которые еще в феврале перед войной были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Мы информировали, что в тот период по принуждению было вывезено почти 90 тысяч жителей», - добавила Денисова.

По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы рф, в том числе и в хабаровск.

Напомним, Служба безопасности Украины приступила к расследованию насильственного вывоза россией нескольких десятков тысяч украинцев из Мариуполя и оккупированного Донбасса.