Николаевский спасатель рассказал, как в свою смену застал наступление россии и о работе в условиях войны: «Как в блокбастере»

Сотрудник ГУ ГСЧС в Николаевской области Сергей Андрущенко рассказал, как в свою дежурную смену застал вторжение российских войск и о том, как спасателям приходится работать в военное время.

Об этом идет речь в материале «LB.ua».

Сергей Андрущенко заступил на очередную смену 23 февраля. По его словам, уже тогда на душе было не спокойно, весь день он чувствовал тревогу, словно профессиональная чуйка.

«В 5:04 24 февраля услышал сильнейший взрыв. Побежал в караульное помещение, чтобы поднять по тревоге товарищей. Влетаю в помещение с криком: «Пацаны, блядь, началось! На нас напали россияне!» Ребята поднимаются и начинают без паники одеваться и готовиться к выездам. Первый военный выезд я хорошо помню. Россияне обстреливали Николаев утром 24 февраля, начались звонки о разрушениях и пожарах. Нам не сразу дали разрешение на выезд. Это самое страшное в войне – когда тебе не дают разрешение на выезд из-за обстрелов. Ты же спасатель, тебя ждут, ты сейчас должен лететь и помогать... Но разрешение на выезд не дают, потому что продолжаются обстрелы и команда может погибнуть. Пожалуй, в то время было труднее всего нашим телефонистам, которые принимали эти вызовы со всей области. Через некоторое время военные нам дали разрешение – и все наши расчеты понеслись, как взбалмошные, по адресам», - рассказал он.

Он сравнил работу спасателей в нынешних условиях с каким-нибудь блокбастером. В частности, Сергей Андрущенко отметил, что гордится своими коллегами. Когда сообщили об обстрелах, каждый понимал, что выезд на вызов может быть последним из-за российского снаряда. Всем было страшно, но никто из коллег не отказался работать и ехать на вызов.