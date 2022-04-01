Германия и Франция совершили ошибку, не пустив Украину в НАТО, - Кулеба

Германия и Франция совершили стратегическую ошибку, не разрешив Украине в 2008 году вступить в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американским СМИ, сообщает «Зеркало недели».

- Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы. Стратегическая ошибка, которую совершили в 2008 году Германия и Франция, отвергшие усилия США и других союзников привлечь Украину, – это то, за что мы платим, – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что за ошибку Германии и Франции придется платить Украине, защищая страны Европы от российского агрессора.