В Днепре во время обстрела ранены пять спасателей, объявлен сбор пожертвований на их лечение

В Днепре 10 апреля во время вражеских ракетных обстрелов ранены пять спасателей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Среди наиболее пострадавших – начальница отдела связи со СМИ местного управления ГСЧС Евгения Дудка. Евгения выехала на место, чтобы совершать свою ежедневную работу – фиксацию последствий обстрелов и получила осколочное ранение.

«Мы просим всех небезразличных помочь Жене в ее борьбе за жизнь. Молимся вместе с родными и друзьями нашей коллеги.

Карта для пожертвований – 5168757396356463 ​​Гетало Виктория (мама Игоря Гетало, мужа Жени)», - говорится в сообщении ГСЧС.

По информации сообщества «Help Firefighters UA», также ранен и муж Евгении Игорь Гетало.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что ранены шесть спасателей.