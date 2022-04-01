Омбудсмен Денисова заявила о принудительной паспортизации депортированных в россию украинцев

российская федерация начала принудительную паспортизацию украинцев, незаконно вывезенных с временно захваченных территорий.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

«рф начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора. Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них около 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство россии и выдано 12 тысяч паспортов», - отметила Денисова.

По ее словам, такие действия оккупанта россии направлены на продолжение принудительной интеграции захваченного населения в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

«Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны», - подчеркнула Денисова.

Она обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения россии прав человека в Украине.

СБУ расследует насильственный вывоз россией украинцев из Мариуполя и оккупированного Донбасса. Также сообщалось, что насильственно вывезенных из Украины в россию жителей разместили в лагере – их никуда не выпускают и не говорят, что с ними будут делать.