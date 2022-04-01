В ЦРУ не исключают, что в РФ может произойти государственный переворот

ЦРУ не исключает вероятность государственного переворота в России как один из вариантов завершения войны.

Об этом сообщает «Zaxid.net» со ссылкой на CNN.

О том, что «кресло под Путиным скоро покачнется», журналистам рассказал глава операций ЦРУ в странах бывшего Советского Союза Стивен Холл.

Вероятных сроков возможного переворота он не назвал, но отметил, что из-за полномасштабного военного наступления в Украине, повлекшего сокрушительные санкции против РФ, Владимир Путин может потерять президентское кресло.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев также не исключает такого развития событий. Он отметил, что российские пропагандисты постараются подать войну против Украины, как победу. Тем не менее, он считает, что это может вызвать сомнения у населения и привести даже к перевороту в государстве-агрессоре, поскольку после войны россияне могут начать думать о том, что Путин – «слабый царь».

Грозев не исключает вариант, что после «дворцового госпереворота» или путча внутри России будет поднят «белый флаг», то есть признание поражения, чтобы смягчить дальнейшие санкционные последствия для РФ.