Российские оккупанты заминировали багажник авто и стиральную машинку, погиб один человек

Российские военные на оккупированных территориях миновали здания и автомобили, кроме того, оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает «Цензор.НЕТ».

- Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки – как на входе в дома, так и возле заборов. Также находят взрывоопасные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных, - сказал он.

Оккупанты прикрепляли такие «сюрпризы» к двери, был случай, что и в стиральной машинке. Кроме того, взрывчатку оставляли в автомобилях.

Глава МВД сообщил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.