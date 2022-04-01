Оккупанты могли похитить с Чернобыльской АЭС радиоактивные источники и тем самым «подписать себе приговор»

В Чернобыле существовали две лаборатории для исследований радиационного воздействия.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

В «Экоцентре» оккупанты уничтожили центральную аналитическую лабораторию, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники.

«Оккупантами похищено и повреждено 133 источника суммарной активностью порядка 7 миллионов беккерелей. Это можно сравнить с 700 килограммами радиоактивных отходов. Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении», - говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение похищенных источников неизвестно. Из лаборатории Института проблем безопасности АЭС также пропали источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов из объекта «Укрытие».

Если оккупанты оставили эти радиоактивные материалы в зоне отчуждения, то это представляет риск для персонала. Более вероятным считают, что источники излучения и части топлива были вывезены «на сувениры».