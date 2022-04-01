На Киевщине оккупанты отрезали мужчине руки на глазах у дочери и изнасиловали 20-летнюю беременную: стало известно о новых зверствах рашистов

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала о зверствах, которые военные рф совершили во время оккупации украинских населенных пунктов. По ее словам, после оккупантов остаются сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что в поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине оккупанты отрезали руки прямо на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.

«В Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка. На Херсонщине 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками», – сказано в сообщении.

По словам Денисовой, во время оккупации сел на Черниговщине русские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В храме позже нашли людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных военными рф.

Ранее сообщалось о новых содеянных зверствах врага в Буче - изнасилование 14-летней девочки впятером и 11-летнего мальчика на глазах у матери.