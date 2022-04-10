Выборы президента Франции: Макрон незначительно опередил Ле Пен, будет второй тур

Во Франции 10 апреля прошел первый тур выборов президента, по оценкам экзит-поллов, действующий глава государства Эммануэль Макрон опередил конкурентов на несколько процентов.
Об этом сообщает BFMTV.
Экзит-полл первого тура президентских выборов:
- Эммануэль Макрон 28,5%;
- Марин Ле Пен 24,2%;
- Жан-Люк Меланшон 20,2%.
Согласно другому экзит-поллу, Эммануэль Макрон набрал 28,1%, Марин Ле Пен – 23,3%. Как сообщает «Телебачення Торонто», это значит, что через две недели они встретятся во втором туре выборов.