Выборы президента Франции: Макрон незначительно опередил Ле Пен, будет второй тур

Во Франции 10 апреля прошел первый тур выборов президента, по оценкам экзит-поллов, действующий глава государства Эммануэль Макрон опередил конкурентов на несколько процентов.

Об этом сообщает BFMTV.

Экзит-полл первого тура президентских выборов:

- Эммануэль Макрон 28,5%; - Марин Ле Пен 24,2%; - Жан-Люк Меланшон 20,2%.

Согласно другому экзит-поллу, Эммануэль Макрон набрал 28,1%, Марин Ле Пен – 23,3%. Как сообщает «Телебачення Торонто», это значит, что через две недели они встретятся во втором туре выборов.