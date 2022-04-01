Мэр Сенкевич рассказал, что здание Николаевской ОГА будет разрушено и построено заново: «Ремонт там невозможен»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что здание Николаевской облгосадминистрации, после удара ракетой, не подлежит восстановлению.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Лига».

Мэр сообщил, что здание было разрушено управляемой крылатой ракетой – рашисты целились конкретно в кабинет главы ОВА Виталия Кима.

— Она заходила с моря по реке. Потом повернула и залетела через площадь в здание, в кабинет главы ОГА, - сообщил Сенкевич.

Ремонт же там невозможен. После победы здание снесут и построят новое.

— Не ко времени. Сейчас оставили как есть. Разгребли завалы, проверили, что нет больше людей. Дальше что-то будем делать – уже после окончания войны. Ремонт там невозможен, потому что здание уничтожено. Его нужно будет просто сносить и строить новое, - добавил мэр.

Как известно, 29 марта вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины). В результате удара погибли 36 человек, травмированы 34 человека.