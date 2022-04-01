РФ в Украине делала ставку на политиков-ничтожеств, которые умели только набивать карманы, - Зеленский

Российская политика в отношении Украины на протяжении десятков лет была ошибочна, в РФ сделали ставку на людей, которые только вытягивали из нее деньги.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он указал на то, что РФ пытается обвинить в начале войны Украину.