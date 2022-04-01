РФ в Украине делала ставку на политиков-ничтожеств, которые умели только набивать карманы, - Зеленский

Российская политика в отношении Украины на протяжении десятков лет была ошибочна, в РФ сделали ставку на людей, которые только вытягивали из нее деньги.
Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Он указал на то, что РФ пытается обвинить в начале войны Украину.
- Это трусость, тотальная. Всех – снизу доверху. Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине на протяжении десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было у России в отношениях с Украиной от прошлых времен. Они боятся признать, что десятки лет делали ошибочные ставки, потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных ничтожеств, про которых думали, что это якобы будущие герои украинско-российской дружбы. А эти ничтожества были умелыми только в том, чтобы вытягивать деньги из России в свои карманы. Чтобы не признавать ошибки они делали новые ошибки, они лишили себя любых политических инструментов и, не желая отказываться от нереалистичных амбиций, начали эту войну, - сказал Зеленский.