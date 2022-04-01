ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский ожидает обострения боевых действий на Донбассе

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 11 апреля.

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0:25 Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что будущая неделя будет сложной.

- Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать. Будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно, - сказал Зеленский в своем видеообращении.

00:12 В Украине 93 священника Украинской православной церкви Московского патриархата решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла, который сегодня поддержал агрессию россии в Украине и призывал россиян отдавать свою жизнь ради путина.

Как сообщает «Зеркало недели», украинские священнослужители требуют международного церковного трибунала для Кирилла.

0:03 Окровавленную игрушку, найденную на месте ракетной атаки на вокзал Краматорска, отправят в ООН как доказательство военных преступлений России.

Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.