Война на Николаевщине: ГСЧС продолжает расчищать область от вражеских боеприпасов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 11 апреля.

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08:51 Группой пиротехнических работ ГСЧС в течение суток отработано 11 заявок и изъято 32 боеприпаса, сообщили в ГУ ГСЧС утром 11 апреля.

Всего с начала войны на Николаевщине изъято 909 взрывоопасных предметов и отреагировано на 1290 заявок.