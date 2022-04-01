«Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боеприпасов не осталось»: Николаевские морпехи, обороняющие Мариуполь, обратились к украинцам

Николаевские морпехи, которые ведут кровопролитные бои в полностью окруженном оккупантами Мариуполе, заявили о катастрофической нехватке ресурсов и обратились к высшему руководству страны срочно принять решение для спасения жизней оставшихся военнослужащих.

Обращение размещено на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году, вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться.

За время боевых действий нам один раз передали 50 122-мм снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска. Спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали.

Без боекомплекта мы не имели возможности обороняться, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили: «Держитесь мы работаем». Обещали вертолет, который так и не прилетел.

Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются.

Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы.

С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых – плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю, что будет дальше, но я очень тебя прошу – помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» – говорится в сообщении морпехов.