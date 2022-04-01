В Николаеве из-за ремонтных работ жители Казарского временно останутся без воды

Работники КП «Николаевводоканала» предупредили о ремонтных работах в Ингульском районе Николаева. Так, жители микрорайона Казарского на несколько часов останутся без воды.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Внимание! Сделайте запас. С 10.00 до 13.00 работниками нашего предприятия будут проводиться ремонтные работы в Ингульском районе. Причина – замена задвижки. Без водоснабжения будут жители, расположенные в микрорайоне Казарского. Приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении.