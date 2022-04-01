Оккупанты обстреливают Николаев из поселка на Херсонщине, поэтому власти не всегда успевают дать воздушную тревогу: «Ракета долетает за три минуты»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город обстреливают из пгт Зеленовка в Херсонской области. Оттуда ракета долетает за считанные минуты.
Об этом он рассказал в интервью «Ліга.NET».
— Из Херсонской области. Они выезжают из Херсона, там есть такой поселок городского типа Зеленовка, и оттуда «шмаляют» по нам. Ракета долетает в среднем через три минуты и разрывается над Николаевом, - заявил он.
Из-за такого маленького расстояния очень часть не успевают дать воздушную тревогу, чтобы жители ушли в укрытие.
— Выпуск ракеты, пока заметят, дадут – уже разорвалась. Это системы «Ураган». Ракету выпускают в 07:01, а уже в 07:04 она разрывается в небе над Николаевом, и потом сыплются маленькие снаряды. Они разрываются, и шрапнелью убивает всех вокруг. Такие снаряды сделаны, чтобы убивать живую силу. Бронированной технике они ничего значительного не сделают, но автомобили и людей уничтожают, - добавил Александр Сенкевич.