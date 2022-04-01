Оккупанты обстреливают Николаев из поселка на Херсонщине, поэтому власти не всегда успевают дать воздушную тревогу: «Ракета долетает за три минуты»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город обстреливают из пгт Зеленовка в Херсонской области. Оттуда ракета долетает за считанные минуты.

Об этом он рассказал в интервью «Ліга.NET».

— Из Херсонской области. Они выезжают из Херсона, там есть такой поселок городского типа Зеленовка, и оттуда «шмаляют» по нам. Ракета долетает в среднем через три минуты и разрывается над Николаевом, - заявил он.

Из-за такого маленького расстояния очень часть не успевают дать воздушную тревогу, чтобы жители ушли в укрытие.