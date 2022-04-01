Экс-мэру Рубежного объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Сергей Хортив Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 1, 5 статьи 111-1 УК Украины) бывшему мэру города Рубежное Луганской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями «ЛНР». Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины, добровольно согласился на нее.

Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями в Рубежном, во время личного приема граждан вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля относительно проведения на территории суверенного государства Украины так называемой «специальной военной операции».

Также он поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования «ЛНР», направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины.

Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в Луганской области.