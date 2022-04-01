рф планирует кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину

россия намерена сорвать поставки оружия в Украину, для этого она готовит мощную дезинформационную компанию, которая будет нацелена на иностранные СМИ и политиков.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«россия знает, что поставки оружия важны для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому», - предупредил глава МИД.

О готовящихся фейках со стороны россии написал и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предотвратить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет», - отметил Ермак.

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить в Украину 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.

Также сообщалось, что Германия и Австралия поставят в Украину боевые машины пехоты.