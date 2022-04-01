«Нас со 150 человек – 130 таких, как я»: Подразделения армии рф массово отказываются идти в наступление против украинских войск

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы руководства.

Об этом свидетельствуют аудио перехваты разговоров, публикуемых в Службе безопасности Украины.

Некоторые из подразделений армии РФ – уже на грани бунта, отмечают в СБУ.

Вот как один из разговоров «отказника» с матерью оккупант из Краснодарского края говорит, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать».

Жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о «смертном полку». Так что больше не хочет быть «фаршем». В конце концов 90% его коллег также отказались идти в новое наступление:

«…нас со 150 человек – 130 таких, как я».

А после того как полковнику не удалось убедить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение «отказников» возглавить едущую на передовую колонну отказались и полковник, и священник. Так что солдаты «…спокойно, плюнул им под ноги, ушли».

Командование на саботаж не реагирует, потому что «…сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет…».