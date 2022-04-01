Оккупанты в Волновахе заставляют детей ходить в школу на грани ведения боев: «Они буду живым щитом, чтобы ВСУ не могли освободить территорию»

На территории временно оккупированной Волновахи Донецкой области российские военные заставляют детей ходить в школу на грани ведения боев. Таким образом они пытаются усложнить освобождение города украинскими военными.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

«Рашисты обязывают детей на временно оккупированных территориях начать обучение в районах на грани ведения боевых действий. Во время мониторинга социальных сетей оккупационной власти, была выявлена информация, что во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения», - написала Денисова.

Она предположила, что вероятно такие действия оккупантов направлены на осложнение операции по будущему освобождению города Вооруженными Силами Украины и для возможных провокаций с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.

«В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора», - заявила омбудсмен.

Напомним, что насильственно вывезенных из Украины в рф жителей разместили в лагере – их никуда не выпускают и не говорят, что с ними будут делать.