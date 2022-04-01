В Украину прибыли французские жандармы – будут расследовать военные преступления армии рф на Киевщине

В Украину в понедельник, 11 апреля, прибыла группа французских жандармов. Они помогут украинским коллегам расследовать военные преступления России в Киевской области.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен .

«С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных неподалеку от Киева. Франция - первая, кто оказывает такую помощь», - отметил дипломат.

По словам посла, французские жандармы уже завтра приступят к работе в Киевской области.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

А в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Генпрокурор Венедиктова сообщила, что в Бородянке наихудшая ситуация по гражданским жертвам российских карателей. Позже Венедиктова заявила, что на Киевщине из-за оккупантов погибли 1222 человека.