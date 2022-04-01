В Мариуполе погибли десятки тысяч человек, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в городе Мариуполь в результате нападения россии погибли десятки тысяч человек.

Об этом он сказал во время выступления по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи.

– Самая плохая ситуация в Мариуполе, в нашем южном портовом городе, который заблокирован российскими войсками с 1 марта. Это был полумиллионный город. Оккупанты заблокировали его и не позволяли завозить туда воду и еду. Пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших, – сказал Зеленский.

По словам Президента Украины, россия хочет, чтобы Мариуполь был показательно уничтожен так, как это делали в XX веке.

Он добавил, что остановить россию можно только силой, поэтому Украине нужны системы противовоздушной обороны, самолеты, танки, артиллерийские системы.

– У вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас есть бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. И когда стоит вопрос выживания в войне, направленной на полное покорение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересматривать, действовать быстро. Нужно помогать, – сказал Зеленский.

Он надеется, что с помощью этого оружия Украина сможет деблокировать наш многострадальный Мариуполь и спасти другие государства от дальнейшего развертывания российской агрессии.