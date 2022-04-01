В Херсоне российские оккупанты захватили завод и железнодорожный мост

В Херсоне военные россии взяли под контроль завод «Таврической строительной компании», имеющий длинную причальную стену, к которой могут подходить маленькие баржи.

Об этом сообщает херсонское издание «Мост».

«Сегодня утром вооруженные военные России взяли под контроль херсонский завод «Таврической строительной компании» (бывший силикатный), который размещается на берегу реки Кошевой», - говорится в сообщении.

Как сообщили сотрудники завода, всех людей после проверки отпустили. На местность никого не пускают.

Также российские военные взяли под охрану железнодорожный мост через Кошеву, недалеко от завода.

Завод занимается изготовлением кирпича, имеет длинную причальную стенку, к которой могут подходить небольшие баржи. На территорию завода заходит железнодорожный путь.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь, народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. В частности, в Геническе прошел самый масштабный митинг за 30 лет.

Также сообщалось, что 4 марта оккупанты свезли в Херсон крымчан на «митинг благодарности за освобождение» – Зеленский и местные власти призывают не верить постановке.

12 марта стало известно, что окупанты готовят «референдум» по созданию «Херсонской народной республики» – обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону.

При этом Херсонский облсовет провел экстренное заседание и принял обращение, что Херсонщина – это Украина. Также сообщалось, что о купантах в Херсонской области пытаются установить незаконные ограничения для местного населения.