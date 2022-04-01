Оккупанты привлекают к разведке детей

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки наших военных позиций.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«СБУ обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей. Враг не знает правил и моральных барьеров, потому без сомнений втягивает подростков в свои кровавые планы», – обратились в ведомстве.
Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-мессенджер. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.
А в Луганской области двое российских солдат действовали не через мессенджер, а напрямую - предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.
Благодаря вмешательству украинских силовиков ребята не успели передать информацию врагу. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.
«СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в редких случаях – с 14 лет. Поэтому родителям нужно быть максимально внимательными к тому, где их дети, с кем и о чем общаются и контролировать поведение детей в Интернете. В условиях войны их доверчивость может привести к трагедии. Ведь оккупанты могут привлекать несовершеннолетних к совершению терактов, диверсий, корректировке огня и других тяжких преступлений, способных повлечь за собой гибель многих людей», – говорится в сообщении.