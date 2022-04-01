В ФСБ репрессировали 150 сотрудников, сообщавших путину о позитивных перспективах вторжения в Украину

В пятой службе российской ФСБ провели «чистку» среди сотрудников, которые занимались «украинским вопросом» и поставляли Путину информацию о ситуации в Украине.

Об этом сообщил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев, передает «Лига.net».

Журналист подтвердил, что бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО – его телефон отключен уже две недели. По информации Грозева, под «чистку» попали 150 офицеров.

- Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей, - сказал журналист.

Пятая служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ. По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политической ситуации в Украине.