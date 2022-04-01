В россии уже готовятся к партизанской войне на своей территории

Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.

Министерство транспорта рф обязывает обеспечить взаимодействие русской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с «угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края». Впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок в расчете на блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают.

Такое повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских «рельсовых партизан», которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставление подкрепления в зону боевых действий.

Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах рф. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию рф.