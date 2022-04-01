В ГСЧС считают, что предстоит обследовать на предмет мин и снарядов почти половину территории Украины

По оценкам ГСЧС, в разминировании нуждаются около 300 тысяч кв. км территории Украины, то есть почти половина площади страны.

Об этом сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, сообщает «Укринформ».

- На сегодняшний день мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо сделать комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это техническое обследование территории. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тысяч квадратных километров, если мы все понимаем, это почти половина территории нашей страны, – сказал Бондарь.

Он добавил, что в системе ГСЧС работает 103 отдельных расчета пиротехнических подразделений, общее количество пиротехников – около 550 человек. В среднем в сутки пиротехническими подразделениями ежедневно изымается и обезвреживается от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов.

- По сравнению с периодами до российского вторжения эти показатели выросли почти в 10 раз, - сказал Бондарь.

Всего с начала войны ГСЧС осуществило более 6 тысяч привлечений, обезврежено более 48 тысяч боеприпасов, в том числе около двух тысяч авиабомб разного калибра. Обследована и очищена территория площадью более 7 тысяч гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты заминировали багажник авто и стиральную машинку.