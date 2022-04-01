Оккупанты взяли в плен экипаж грузового судна в Мариупольском порту

российские войска захватили на территории Мариупольского морского торгового порта и увезли в неизвестном направлении экипаж судна SMARTA под флагом Либерии.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«На территории Мариупольского морского торгового порта военными рф были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и находившаяся в то время на борту жена капитана судна», - говорится в сообщении омбудсмена.

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, члены экипажа были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка. 18 человек являются гражданами Украины, один человек – гражданин Египта. Связи с экипажем и супругой капитана нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.

По информации омбудсмена, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и дальше должен был следовать в Турцию, однако из-за российской военной агрессии он не получил разрешения на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.

«Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции», - говорится в сообщении Денисовой.