На Харьковщине контрразведка СБУ задержала экс-чиновника администрации Порошенко, шпионившего для российского ГРУ

На границе Харьковской и Донецкой областей СБУ задержала экс-чиновника Администрации Президента Украины, который подозревается в работе на российские спецслужбы.

Об этом в интервью «Фактам ICTV» рассказал глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, задержанный сотрудничал с российскими спецслужбами с 2014 года.

- Недавно Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой области задержала гражданина, который был агентом Главного управления Генерального штаба (ранее это подразделение называлось ГРУ). Этот человек в свое время, до 2019 года, работал в тогда еще Администрации Президента Украины, занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и информации с ограниченным, я бы сказал даже критическим уровнем доступа, - сказал Дудин.

В СБУ уточнили, что подозреваемого задержала контрразведка. Задержанный признался, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ. Он был завербован вражескими спецслужбами после того, как сбежал из Донетчины в Белгород. Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Регин» и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.

«Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, впоследствии в одном из департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу. Кроме тайной информации, предатель собирал компрометирующие данные о должностных лицах разного уровня и их родственниках. Это должно было стать рычагами для их дальнейшей вербовки российскими спецслужбами», - говорится в сообщении.

С началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи: собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники. СБУ перехватила канал связи агента, установила место его пребывания и задержала.

Во время допроса агент подробно рассказал о том, какие указания он получал от врага, предоставил информацию об интересовавших россиян лицах, а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине. Сейчас устанавливают всю цепочку государственных предателей и коллаборантов, работающих на врага. Агенту грозит пожизненное лишение свободы.