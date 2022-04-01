Россия причастна к Смоленской катастрофе и гибели экс-президента Польши, - глава следственной комиссии

Россия причастна к авиакатастрофе самолета экс-президента Польши Леха Качиньского, произошедшей 10 апреля 2010 года. Главной причиной трагедии был взрыв в левом крыле воздушного судна, вызванный внешним вмешательством.

Об этом заявил на пресс-конференции глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет «Укринформ».

- Причиной катастрофы 10 апреля 2010 над Смоленском стал акт незаконного влияния российской стороны на самолет Ту-154М делегации президента Польши, - сказал Мацеревич.

Как подчеркнул глава комиссии, основным и безоговорочным доказательством этого акта вмешательства был «взрыв в левом крыле» на расстоянии ста метров до березы (с которой произошло первое столкновение самолета) над местностью, где не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы угрожать самолетам.

По его словам, подкомиссия «точно определила место, время и звук взрыва, который уничтожил крыло и положил начало катастрофе». После этого произошел «очередной взрыв в нескольких метрах над землей, который уничтожил целый самолет и убил делегацию во главе с президентом Лехом Качиньским». Мацеревич отметил, что комиссия подтвердила наличие на фрагментах разбитого самолета следов взрывчатых материалов, таких как тротил, гексоген, нитроглицерин.

- Подкомиссия дополнительно подтвердила наличие избыточного количества алюминия по отношению к кремнию, которое во много раз выше, чем в образцах смоленской земли. Это свидетельствует и подтверждает термобарический взрыв оксида этилена при наличии алюминия, - подчеркнул глава подкомиссии.

Он сообщил, что на фрагментах тел большинства жертв крушения есть остаточные следы материалов, которые были следствием взрыва. Экс-министр отметил, что российская сторона изначально затрудняла доступ Польши к фрагментам разбитого самолета, технической документации и всем записям из кабины президентского самолета. По его словам, польские следователи «так никогда и не услышали, и не увидели полностью оригинальную запись регистраторов полета», части деталей самолета, и не получили большинства документов с военного аэродрома «Смоленск-Северный» и российской системы контроля за полетами.

Действия польских пилотов президентского самолета подкомиссия считает верными. Рапорт Международного авиационного комитета (МАК) в Москве от 2011 года назван «манипулированным».

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года у военного аэродрома «Северный» в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-летия Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек: президент и его супруга Лех и Мария Качиньские, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.