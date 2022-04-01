Глава Верховного суда рассказал, как работает судебная система во время войны: «Около 60 судей ушли в ВСУ и тероборону»

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев (бывший николаевский судья) рассказал, как переформатировалась судебная система в условиях войны.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Система очень изменилась. Шестьдесят судей ушли в ВСУ или ТерО. Сотни работников аппарата судов находятся на фронте. Многие судьи – женщины с детьми – выехали в Западную Украину или за границу. Постепенно они возвращаются, однако обстрелы городов и продолжение военных действий очень сильно тормозят этот процесс. Муж одной из судей недавно попытался вернуться в свой дом в Буче и подорвался на мине, - отметил Князев.

Говоря о функционировании судебной системы, можно выделить три основных типа судов в зависимости от территорий, на которых они расположены.

- Первый – суды, которые находятся в оккупации. Там невозможно осуществлять правосудие ни в каком виде. Верховный суд уже принял ряд решений об изменении подсудности дел, которые рассматривались в этих судах. Второй – суды, находящиеся на территориях, где ведутся активные боевые действия. Там все происходит достаточно по-разному. Там, где ситуация критическая, оперативные решения о приостановлении работы судов принимают собрания судей, а также территориальные подразделения Государственной судебной администрации. Третий тип – суды в тылу, деятельность которых, по сути, не изменилась.