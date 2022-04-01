На Луганщине судья и руководитель аппарата суда стали предателями и сотрудничают с оккупантами

В Луганской области судья и глава аппарата суда сотрудничают с оккупантами, против них открыли уголовное производство о государственной измене.

Об этом сообщил глава Верховного суда Украины Всеволод Князев (бывший николаевский судья), пишет «Зеркало недели».

- На сегодня коллаборанты есть во всех правоохранительных органах, и в органах государственной власти. Суды – не исключение. Официально действительно известно об одном случае предательства. Судья и руководитель аппарата на оккупированной территории Луганской области вступили в сговор с представителями Российской Федерации. Вследствие чего открыто уголовное дело по статье 111 о госизмене. Идет следствие. Возможно, идет проверка еще по нескольким персоналиям, - отметил он.

Князев рассказал, что СБУ проверяет судей, в отношении которых возникают подозрения.