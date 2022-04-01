Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины в этом году может упасть на 45%

Объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году, поскольку вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало невозможной экономическую деятельность на больших территориях страны.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет «Зеркало недели».

Ведомство также прогнозирует падение ВВП России в 2022 году на 11,2% из-за финансовых санкций, введенных Соединенными Штатами и их западными союзниками в отношении российских банков, государственных предприятий и других учреждений.

В экономическом обзоре Всемирного банка «Война в регионе» говорится, что регион Восточной Европы, включающий Украину, Беларусь и Молдову, по прогнозам, продемонстрирует сокращение ВВП на 30,7% в этом году из-за потрясений, связанных с войной и сбоями в торговле.

Согласно отчету Всемирного банка, в Украине более половины предприятий страны закрыты, в то время как еще открытые предприятия работают с гораздо меньшей производительностью. Закрытие судоходства по Черному морю сократило около 90% экспорта зерна страны и половину общего экспорта. Война сделала невозможной экономическую деятельность на больших участках страны и нарушила сельскохозяйственные посадки и сбор урожая. Нанесен ущерб будущему экономическому росту, не в последнюю очередь это связано с оттоком украинских беженцев в другие страны.

Масштабы ухудшения экономических показателей Украины «зависят от высокой степени неопределенности» в отношении продолжительности и интенсивности войны.