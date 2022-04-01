В РФ задержали Суркова, который ранее курировал российскую агрессию на Донбассе, - экс-депутат

В России посадили под домашний арест бывшего помощника путина Владислава Суркова.

Об этом сообщил в Facebook экс-депутат государственной думы России Илья Пономарев.

По сообщениям источников, «сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года».

«Хотя Путин уволил Суркова с должности своего помощника официальным приказом еще в феврале 2020, до сих пор Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи. И он близок к российским «ветеранам Донбасса». Сурков всегда был довольно близок с Кадыровым… Ждем подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова!» - сообщил Пономарев.

Напомним, до 2020 года Сурков отвечал за формирование политики РФ в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Чиновника также называли «архитектором» войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.