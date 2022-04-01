Россия из-за санкций получила «выборочный дефолт», - рейтинговое агентство

Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s.

Россия пыталась заплатить в рублях за номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля. Агентство заявило, что это равносильно «выборочному дефолту», поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам».

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда сторона не выполнила обязательства по конкретному кредиту, но не по всему своему долгу.

У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что РФ конвертирует рубли в доллары, учитывая западные санкции.

Как пишет «Лига.net», Российские железные дороги (РЖД) стали первой российской компанией, официально допустившей дефолт из-за санкций. Факт неуплаты по евробондам на сумму 250 миллионов швейцарских франков подтвердил специальный комитет – EMEA Credit Derivatives Determinations Committee, в состав которого входят некоторые крупнейшие инвестиционные банки. Среди проголосовавших за признание дефолта РЖД были, в частности, американские Bank of America, Goldman Sachs International и JPMorgan Chase Bank.

РЖД должна была совершить купонный платеж 14 марта, но не сделала этого из-за западных санкций и не сумела договориться с кредиторами в рамках 10-дневного грейс-периода.