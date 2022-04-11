ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ сбили семь воздушных целей оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 11 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 12 апреля.

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0:36 В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 11 апреля зенитно-ракетные подразделения уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет, 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата.

Истребители Воздушных Сил продолжают противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов.

00:25 Издание Forbes посчитало, что ВСУ уничтожили российскую технику общим весом около 85 тысяч тонн металла. Это:

- около 75 тысяч тонн – углеродистая и нержавеющая сталь; - 2,5 тысячи тонн – алюминий; - 1 тысяча тонн – медь; - более 360 тонн титана и магния; - 10 кг платины, 18 кг золота и 1,2 тонны серебра.

Как пишет «Бабель», общая стоимость всего этого металлолома составляет $45 миллионов. В то же время утилизировать металлолом непросто, поскольку этим занимаются разные ведомства, а сам металл нужно отсортировать и полностью очистить.

00:16 Оккупанты обстреляли село Михайловка Покровского района Донецкой области. В селе повреждено 30 домов, сообщили в ГСЧС. На месте происшествия нашли пострадавшего.

00:07 Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер не исключил поставки истребителей МиГ-29 Украине.

Об этом сообщает «Новое время».

На вопрос газеты SME Гегер сказал, что Словакия больше не может использовать истребители в таком объеме, и что «если эту технику где-то и использовать, то в Украине». Интервьюер задал уточняющий вопрос, подтверждает ли премьер передачу МиГов Украине, на что тот сказал: