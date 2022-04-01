Президент Зеленский призвал усилить санкции против РФ за химическое оружие: «Нефтяное эмбарго обязательно»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России, которая угрожает применить химическое оружие.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
Напомним, что ранее полк «Азов» заявил, что оккупанты в Мариуполе применили неизвестное отравляющее вещество. Сейчас выясняется, было ли это химическое оружие.
- Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обговаривалось… это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее. Сейчас Европейский союз начал обговаривать шестой санкционный пакет против России. Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова про оружие массового поражения с российской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против России обязательно, - сказал Зеленский.