Украине не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь. Это вооружение Украина ожидает от своих партнеров.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- Но если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...
- Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать нужные решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Утрачиваются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории. Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь, - сказал Зеленский.