Украине не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь. Это вооружение Украина ожидает от своих партнеров.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Но если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...