В плену оккупантов около 1,7 тысячи украинцев, – Верещук

Ирина Верещук Российские оккупанты удерживают в плену примерно 1700 военнослужащих и гражданских лиц.

Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Reuters.

Из числа пленных около 500 женщин и Верещук беспокоит отношение к ним.

– Заставляют стоять, не дают сесть. Бреют головы, заставляют каждый день раздеваться на обзоры. Унижают человеческое достоинство. Я знаю факты изнасилования, видела избитые хребты… Они хотят, чтобы мы испугались. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу ,— сказала она со слезами на глазах.

Также российские оккупанты содержат священников, журналистов, активистов, городских голов и обычных гражданских в тюрьмах даже не на территории Украины, а в Курской, Брянской, Ростовской областях. Верещук заявила, что они содержатся в камерах вместе с преступниками.