Война на Николаевщине: С начала атак оккупантов спасатели изъяли по области 911 боеприпасов, работы продолжаются

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 10 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 11 апреля.

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08:33 Группа пиротехнических работ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжает работы по изъятию взрывоопасных предметов, сообщили в ведомстве утром 12 апреля.

В течение 11 апреля пиротехниками отработано 15 обращений и изъято 2 боеприпаса.

Всего с начала войны изъято 911 боеприпасов и отреагировано на 1305 заявок.

Уважаемые граждане, спасатели предостерегают, если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет позвоните по номеру 101 или 102. Ни в коем случае не трогайте находку, это может быть опасно. Только специалисты могут квалифицировать его и определить боеспособность.