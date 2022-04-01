Европол начал операцию по поиску и аресту подсанкционных российских активов

Европол начал 11 апреля спецоперацию «Оскар» для поддержки финансовых расследований по активам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, подвергнутым санкциям в связи с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщается на сайте полицейской службы.

Операция продлится минимум год и будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами ЕС по обходу ограничений в торгово-экономической сфере, говорится на сайте институции.

«Ведомство будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступности. Европол будет также оказывать индивидуальную аналитическую поддержку расследованиям, а также оперативную координацию, криминалистическую и техническую экспертизу, финансовую поддержку соответствующим национальным органам», - уточняют в сообщении.

Евроюст со своей стороны будет укреплять сотрудничество между национальными следователями и судебными органами, отмечают на сайте Европола. Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ, – ПН) же будет способствовать операции, усилив контроль за лицами, которые пересекают внешние границы ЕС и подпадают под действие санкций.