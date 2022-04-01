Из порта Одесщины 10 российских судов пытались выйти под чужими флагами – их планируют национализировать для нужд Украины

Следователи ГБР с Морской охраной Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований

Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны «прописки». Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 миллионов гривен. По предварительным оценкам эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.

11 апреля работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Теперь они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины.

Напомним, что ранее в морпорту на Одесчине ГБР выявило металлические заготовки и изделия на ₴93 миллиона, принадлежащие российским компаниям – их планировали передать ВСУ.