Омбудсмен рассказала о 25 девушках, которых военные рф изнасиловали в подвале дома в Буче – 9 жертв сейчас беременны

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12.04.2022 11:05

Омбудсменка Людмила Денисова заявила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские военные изнасиловали во время оккупации Бучи в Киевской области.

Об этом она рассказала в комментарии BBC.

По ее словам, во время оккупации Бучи военные рф держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушках в возрасте 14-24 лет, которых неоднократно насиловали. Денисова отметила, что девять из пострадавших беременны.

Она сказала, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или в боты в Telegram. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку не все готовы рассказать.

«Большинство из них (пострадавших — ред.) сейчас обращаются за психологической поддержкой, и мы не можем зафиксировать это как преступление, если они не дадут нам своих показаний», — сказала Денисова.

Ранее сообщалось о новых содеянных зверствах врага в Буче - изнасилование 14-летней девочки впятером и 11-летнего мальчика на глазах у матери. Также на Киевщине оккупанты отрезали мужчине руки на глазах у дочери и изнасиловали 20-летнюю беременную.

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